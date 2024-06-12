وزير الصحة: المستشفيات العامة تعاملت حتى الآن مع 56 حالة من مصابي حريق المبنى العمالي بمنطقة المنقف

وزير الصحة: المستشفيات العامة تعاملت حتى الآن مع 56 حالة من مصابي حريق المبنى العمالي بمنطقة المنقف

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن أقسام المستشفيات العامة التابعة للوزارة استقبلت 56 حالة إصابة ناجمة عن حادث حريق المبنى العمالي في منطقة المنقف الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح العوضي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن سير العمل داخل المنشآت العلاجية وفق نطاق السيطرة ويسير وفق الخطط المرسومة في ظل تفعيل خطة الطوارئ منذ اللحظات الأولى للحادثة إذ وزعت حالات الإصابة على خمسة مستشفيات هي العدان ومبارك والفروانية وجابر والجهراء.

وأضاف أن المنشآت العلاجية في حالة تأهب واستعداد تام لتقديم الخدمة الصحية في مثل هذه الأحداث الطارئة مؤكدا استمرار الوزارة في التنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية في البلاد والوزارات ذات الصلة.

وبين أنه تم دخول 41 مصابا إلى أجنحة الباطنية والجراحة والعظام في المستشفيات إذ تنوعت الحالات ما بين اختناق وضيق تنفس وتسمم باستنشاق غاز الدخان (أول أكسيد الكربون) وحالات حروق وسقوط من علو ما أدى إلى كسور متفرقة وإصابات جراحية.

وأفاد العوضي بأن تسع حالات (من أصل 41 حالة أدخلت المستشفيات) تتلقى الإجراءات العلاجية اللازمة عبر وحدات العناية المركزة لافتا إلى التصريح بخروج 11 حالة من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم واستقرارها والاطمئنان على وضعها الصحي.

وذكر أن الفرق الطبية قامت بالتدخل السريع في موقع الحادث وعلاج 11 حالة إلى جانب 4 حالات نقلت للمستشفيات وهي متوفية في حين بلغ عدد حالات الوفاة بالموقع 45 حالة ليصبح العدد الكلي لحالات الوفاة من الحادث 49 حالة وفاة.

وتقدم العوضي باسمه وباسم العاملين بوزارة الصحة بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.