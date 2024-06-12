“مؤسسة البترول” توقع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الكويتي الخام

وقعت مؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الكورية (KNOC) لتخزين أربعة ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منطقة أولسان بكوريا الجنوبية.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن المذكرة تهدف إلى تطبيق استراتيجية المؤسسة فيما يخص التخزين الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الحيوية مما يضمن توافر النفط الكويتي في القارة الآسيوية.

وذكرت أن توقيع المذكرة تم من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والرئيس التنفيذي في الشركة الكورية الدكتور دونغ سيونغ كيم في العاصمة الكورية سيؤول.

وأعرب الشيخ نواف الصباح وفق البيان عن فخره بالعلاقات النفطية بين البلدين والتي تمتد على مدى عقود مؤكدا أن العلاقات الكويتية – الكورية تتميز بالعمق الاستراتيجي والتجاري في مجال النفط والغاز إذ تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية للكويت من حيث صادرات النفط الخام فهي تستقبل 19 في المئة من إجمالي صادرات النفط الخام الكويتي.

وأضاف أن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الخاصة بالتسويق العالمي أسهمت في تعزيز مكانتها في أسواق النفط العالمية مشيرا إلى أن المؤسسة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دورالكويت في تسويق النفط الخام والمنتجات النفطية الكويتية.

من جانبه أوضح العضو المنتدب للتسويق العالمي في المؤسسة الشيخ خالد أحمد الصباح وفق البيان أن قطاع التسويق العالمي نجح في خلق فرص التخزين الاستراتيجي مع الشركاء في الدول ذات العلاقات الوطيدة مع دولة الكويت مثل كوريا الجنوبية.

وأكد أن مذكرة التفاهم تأتي بعد نجاح قطاع التسويق العالمي في توفير مخازن استراتيجية بسعة ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في اليابان.

يذكر أن إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات الكويتية إلى كوريا الجنوبية بلغ 2ر286 مليون برميل من عام 2022 إلى 2024 وهي من أهم الأسواق للاقتصاد العالمي بشكل عام ولدولة الكويت بشكل خاص.