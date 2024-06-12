السكنية: توقيع عقد تنفيذ مركز الإطفاء الشمالي في مدينة المطلاع بـ1.6 مليون دينار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيعها عقد تنفيذ مركز الاطفاء الشمالي في مدينة المطلاع بقيمة إجمالية تبلغ 1.685 مليون دينار كويتي (نحو 5.5 مليون دولار أمريكي).

وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن هذا المركز هو الثاني للمدينة مع الحرص على انجاز المباني العامة الخدمية بالتزامن مع سكن المواطنين لتوفير احتياجاتهم موضحا أن مدة تنفيذ العقد حددت ب 545 يوما.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بمتابعة تنفيذ 20 مبنا خدميا بمركزي الضاحيتين (N9, N10) يشتمل كل منهما على مركز صحي وإسعاف وسوق مركزي ومجموعة محلات تجارية ومخفرا للشرطة ومبنى بلدية ووحدة اجتماعية ومركز تنمية المجتمع ومكتب بريد ومكتبا لوزارة التجارة والصناعة.

وبين أنه يجري تنفيذ 20 مبنى خدميا آخر موزعة على الضواحي السكنية (N5, N6, N7, N8, N9, N10, N12) تشتمل على (6) مبان لرياض الأطفال و(2) مدرسة ابتدائية و (2) مدرسة متوسطة و(9) مجموعات محلات إضافة إلى فرع غاز إلى جانب تنفيذ مبنى لمقسم الهاتف ومبنى لمكتب البريد الرئيسي بالمنطقة الحكومية بالمدينة.

وأشار إلى انتهاء المؤسسة من تنفيذ 116 مبنى بالمدينة تحتوي 20 مدرسة و26 مسجد وسكن للامام والمؤذن و3 مراكز صحية ومركزين للاسعاف و20 مجموعة للمحلات وسوقين مركزيين و4 فروع للغاز ومخفرين للشرطة إضافة لمركز خدمة المواطن ومركزا للاطفاء بالإضافة إلى مبنيين لكل من البلدية والوحدة الاجتماعية ومركز تنمية المجتمع ومكتب البريد.

وبين أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فقد جرى إيصال التيار الكهربائي ل114 مبنى منها كما جرى تسليم 99 مبنى للجهات المستفيدة تمثل مختلف المباني الخدمية بالمدينة اذ تقوم الجهات الحكومية المستفيدة على تشغيلها خدمة لسكان المدينة.