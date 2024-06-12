وزارة التربية: افتتاح 19 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية استعداداً للعام الدراسي المقبل

وزارة التربية: افتتاح 19 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية استعداداً للعام الدراسي المقبل

في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 وبتوجيهات من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. عادل العدواني، أصدرت وزارة التربية قرارات بافتتاح 19 مدرسة في مختلف المناطق التعليمية.

وتتمثل المدارس الجديدة في 4 مدارس تابعة لمنطقة العاصمة التعليمية بينهم مدرستين ابتدائي بنين وبنات في مدينة جابر الأحمد، ومدرستين رياض أطفال.

كما أصدرت الوزارة قرارات بافتتاح 7 مدارس في منطقة الجهراء التعليمية منهم مدرستين ابتدائي بنين وبنات في منطقة المطلاع، ومدرستين ثانوية بنين و بنات، ومدرستين متوسطة بنين وبنات، بالإضافة إلى مدرسة لرياض أطفال، وإعادة افتتاح مبنى روضة في منطقة سعد العبدالله.

كما تم افتتاح 4 مدارس في منطقة الأحمدي التعليمية، منهم اثنين رياض أطفال في منطقتي الوفرة ووصباح الأحمد السكنية، ومدرستين متوسطة بنين وبنات في منطقة الوفرة، فضلاً عن افتتاح 3 مدارس في منطقة الفروانية التعليمية، منهم اثنين متوسطة بنين وبنات في منطقة صباح الناصر، ومدرسة ثانوية بنين في منطقة غرب عبدالله المبارك.

على أن تتولى المناطق التعليمية توفير اللازم من الكوادر الإدارية والتعليمية وباقي التجهيزات الفنية والأثاث بالتعاون مع جهات الاختصاص اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم 2024 – 2025 م .