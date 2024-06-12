وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون: تنفيذ مشروع ذبح الأضاحي في الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع أمانة الأوقاف

12 يونيو، 2024
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أعلن الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري عن تنسيق بين الوزارة والامانة العامة للأوقاف بشأن تنفيذ مصرف مشروع الأضاحي بقطاع الرعاية الاجتماعية لعام 1445هـ/2024م.

وقال الكندري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الوزارة أطلقت مشروع الأضاحي الحية الذي يعتبر من أهم البرامج السنوية التي تنفذها إدارة التوعية والإرشاد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها شعيرة إسلامية حث عليها الدين الحنيف.

وأضاف أن المشروع يعد ثمرة الاتفاقية المبرمة مع الأمانة العامة للأوقاف الذي استهدف ذبح نحو 20 أضحية للعام الحالي.

وذكر أن الاضاحي توزع على مختلف إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية بالدور الإيوائية (إدارة الحضانة العائلية وإدارة رعاية الأحداث وإدارة رعاية المسنين) بهدف تنشئة الأبناء والنزلاء على إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومشاركتهم بالأعياد والمناسبات الإسلامية السنوية.

وأشار إلى أن المشروع يسهم أيضا بتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لما فيه خير لأبناء الكويت معربا عن الشكر والامتنان للأمانة العامة للأوقاف على دعمها السنوي السخي.

المصدر
كونا
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12 يونيو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

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