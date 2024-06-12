الداخلية:49 حالة وفاة جراء حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء ارتفاع حصيلة حالات الوفاة جراء حريق عمارة بمنطقة المنقف الى 49 حالة.

وقال مدير الاعلام الامني بوزارة الداخلية العميد ناصر أبوصليب في تصريح صحفي “إن هناك اجراءات مشددة ستتخذ بحق المخالفين للقانون من ملاك العقار”.

وأضاف العميد ابوصليب أن (الداخلية) ممثلة بالادارة العامة للادلة الجنائية تعمل على معرفة أسباب وملابسات الحريق والبحث والتعرف على الضحايا الموجودين بالموقع.

وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد وجه المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق ومحاسبة المسؤولين عن وقوعه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا لا قدر الله.