العجيري العلمي: القمر في التربيع الأول بعد غد الجمعة

قال مركز العجيري العلمي اليوم الأربعاء إن القمر يتراءى بعد غد الجمعة في طور التربيع الأول حيث يظهر منتصف السماء وقت غروب الشمس.

وأضاف المركز في بيان صحفي أن الجزء المضيء من القمر سيشير اتجاهه إلى الشمس في هذا اليوم حتى في حال كانت الشمس تحت الأفق ويتحرك في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب بعد منتصف الليل.

وأوضح أن القمر سيظهر في حالة اقتران يوم الاحد المقبل مع النجم السماك الأعزل وهو ألمع نجم في مجموعته مبينا أن هذا المشهد يمكن رؤيته بالعين المجردة حيث تتم رؤيتهما وهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ويظلان بالسماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب فجر اليوم التالي.