وزير خارجية الهند: نشعر بصدمة شديدة لخبر حادثة الحريق في الكويت

قال وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار في منشور له على موقع “إكس” إنه يشعر بصدمة شديدة لخبر حادثة حريق المنقف في الكويت.

وأضاف الوزير أن “التقارير هناك ذكرت وفاة 40 شخص ونقل أكثر من 50 إلى المستشفى. لقد ذهب سفيرنا إلى موقع الحادث ونحن في انتظار مزيد من المعلومات. خالص التعازي لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي. أتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين. وستقدم سفارتنا أقصى قدر من المساعدة لجميع المعنيين في هذا الصدد”.

من جانبها قالت السفارة الهندية في الكويت أن السفير الهندي لدى البلاد زار مستشفى العدان حيث تم إدخال أكثر من 30 عاملا هنديا أصيبوا في حادث الحريق اليوم، حيث التقى بعدد منهم وأكد لهم المساعدة الكاملة من السفارة، فيما أفادت المستشفى أن جميعهم تقريبًا مستقرون.

وقام السفير بزيارة مستشفى مبارك الكبير، حيث تم إدخال 11 عاملا أصيبوا في حريق اليوم. ومن المتوقع أن يخرج 10 منهم اليوم، وحالة واحد حالتها مستقرة ستبقى في المستشفى.

ثم زار السفير مستشفى الفروانية، حيث تم إدخال 6 عمال، معظمهم من الجالية الهندية، أصيبوا في حادث الحريق، وأكدت المستشفى أن 4 منهم قد خرجوا، وتم نقل مصاب واحد إلى مستشفى الجهراء وواحد في الجناح حالته مستقرة.

وأصدرت السفارة بياناً فيما يتعلق بحادث الحريق المأساوي الذي تعرض له العمال الهنود اليوم، حيث قامت بتخصيص رقم هاتف للطوارئ: 65505246، مناشدة جميع المعنيين الاتصال عبر خط المساعدة هذا لمعرفة التطورات، مؤكدة بأنها ستظل ملتزمة بتقديم كل المساعدة الممكنة.