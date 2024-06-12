“زين” شاركت بتوديع ضيوف الرحمن في مطار الكويت الدولي

أعلنت زين عن مُشاركتها بتوديع حُجاج بيت الله الحرام المُغادرين من مطار الكويت الدولي إلى الأراضي المُقدّسة في المملكة العربية السعودية، وذلك استمراراً لتعاونها الاستراتيجي مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث قدّمت لعملائها من ضيوف الرحمن أعلى باقاتها للتجوال مجاناً لتسهيل تواصلهم مع أحبّائهم أثناء أدائهم لفريضة الحج.

تواجد فريق زين في قاعة المغادرون بمطار الكويت الدولي لمُشاركة الأجواء الروحانية الجميلة التي تُصاحب هذه الأيام المُباركة مع الحجاج المُغادرين وعائلاتهم، حيث انتهزت الشركة هذه الفرصة لتقديم الهدايا المُجهّزة خصيصاً لهم، بالإضافة إلى تقديم عرضها السنوي المجاني الذي يشمل أعلى باقاتها للتجوال (باقة التجوال بلس) لجميع عملائها المُسجّلين في الحملات المُعتمدة من وزارة الأوقاف.

ويشمل عرض زين المجاني لعملائها الحُجاج 30 دقيقة محلية، و30 دقيقة إلى الكويت، و30 رسالة نصية قصيرة SMS أسبوعياً، بالإضافة إلى إنترنت بسعة 3 جيجابايت يومياً (تُطبّق شروط الاستخدام العادل يومياً بعد استنفاد السعة ثم تنخفض السرعة حتى نهاية اليوم)، علماً بأن العرض فعّال من 9-22 يونيو 2024، ويسري خلال تواجد العملاء بمناطق مناسك الحج فقط.

وتُطلق زين هذا العرض الخاص في موسم الحج من كُل عام كمساهمة منها لإبقاء عملائها المسافرين إلى الأراضي المقدسة على اتصالٍ دائمٍ مع أقاربهم وأحبّائهم بشكلٍ مجاني أثناء تأديتهم فريضة الحج، حيث تحرص على تقديم أفضل العروض والمبادرات التي تتقابل مع طموحات ورغبات عملائها، والتي تُشاركهم من خلالها فرحة المناسبات والمواسم المُختلفة، فهي تعتبر نفسها شريكاً رئيسياً للمجتمع الذي تعمل فيه.

صورة جماعية لفريق زين ووزارة الأوقاف