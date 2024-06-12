رئيس بعثة الحج الكويتية: خطة متكاملة لتفويج الحجاج الكويتيين في المشاعر المقدسة

قال رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري اليوم الأربعاء إن البعثة أتمت إعداد خطة متكاملة لتفويج الحجاج الكويتيين في المشاعر المقدسة معربا عن الأمل أن يتم التفويج هذا العام بكل سهولة ويسر.

ودعا المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الحجاج الكويتيين إلى الالتزام بتعليمات بعثة الحج الكويتية ليتمكنوا من أداء مناسكهم بسلاسة تامة مشددا على ضرورة الالتزام كذلك بتعليمات السلطات السعودية التي تدعو إلى أن يكون الحج بتصريح.

وأكد حرص وزارة الأوقاف الكويتية على مواكبة عملية التحول الرقمي عبر توفير التسجيل المركزي للحجاج في منصة رقمية وذلك منذ نوفمبر الماضي.

وأشار في هذا الصدد إلى المنصات الرقمية الأخرى التي أطلقتها الوزارة ومنها منصة للتواصل الرقمي بين أعضاء البعثة وتحقيق التعاون بينهم وأخرى لتحليل البيانات وإدارتها ومتابعة الحملات الكويتية ومقراتها وأعدادها.

ومن المنصات الرقمية ذكر أيضا منصة دليل حملات العناوين الكويتية التي تحتوي على عناوين البعثة الكويتية والعيادة الطبية والبعثات المشاركة وأماكنهم في المشاعر المقدسة وأرقامهم بهدف التواصل معها.

وحول عدد الحملات الكويتة المشاركة في موسم الحج هذا العام قال إن عددها بلغ 58 حملة تضم 8400 حاج وحاجة لافتا إلى أن غدا الخميس تصل بقية الحملات الكويتية والحجاج.

من جهته أكد نائب رئيس البعثة الكويتية وكيل وزارة الأوقاف المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري في تصريح مماثل إتمام تجهيز المخيمات في المشاعر المقدسة للحجاج الكويتيين على الوجه الأكمل وتوفير خدمات التغذية والإعاشة فضلا عن تخصيص أفضل المواقع لهم.

كما أكد المطيري سعي البعثة الحثيث نحو حصول الحجاج على الخدمات كافة بالشكل المطلوب مشددا على حرص البعثة على تذليل كل العقبات التي تواجه الحجاج.

وعن خطة تفويج الحجاج في المشاعر المقدسة أشار إلى أنها تم إعدادها من لجنة تفويج الحجاج وممثلي الحملات وبالتنسيق مع السلطات الأمنية ووزارة الحج السعودية.

ودعا في هذا الإطار الحجاج إلى الالتزام بتعليمات أصحاب الحملات والإداريين واتباع الإرشادات الصحية المطلوبة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية السعودية التي نصت على أن “لا حج دون تصريح”.

وحول استعدادات الوزارة المبكرة لموسم الحج لفت إلى أنها بدأت منذ العام الماضي عبر الاجتماعات المشتركة مع مختلف اللجان والحملات للاطلاع وبحث التوصيات اللازمة لتطوير الخدمات المقدمة وتنظيمها.

وذكر في هذا الصدد عملية التحول الرقمي التي صاحبت عملية التسجيل من خلال توفير المنصات الرقمية لذلك فضلا عن المنصات الأخرى المعنية بالتواصل وتحليل البيانات ودليل الحملات وعناوينها.

ودعا المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأعمالهم ومناسكهم معربا عن الأمل أن يتم حج هذا الموسم بكل سهولة ويسر.