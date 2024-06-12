وزير الصحة: مركز الكويت للوقاية من الامراض ومكافحتها خطوة استراتيجية فارقة في قطاع الصحة العامة

وزير الصحة: مركز الكويت للوقاية من الامراض ومكافحتها خطوة استراتيجية فارقة في قطاع الصحة العامة

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن افتتاح مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعتبر خطوة استراتيجية فارقة في قطاع الصحة العامة في دولة الكويت ويمثل جزءا من رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور العوضي في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح اليوم الأربعاء أن المركز يعد استشاريا رقابيا تنظيميا للصحة العامة بإدارة وطنية معنية بالتواصل مع الإقليم ومنظمة الصحة العالمية لرصد ومنع انتشار الأمراض ومكافحتها.

وأضاف أن المركز جاء في إطار الحرص على تحسين مؤشرات الصحة العامة ورفع أداء وكفاءة هذا القطاع بما يتواكب مع المستجدات الصحية مبينا أن بعض مهام المركز تعزيز قدرات النظام الصحي للتصدي للتحديات عبر المنهجيات والأدلة العلمية وتحليل الإحصاءات الصحية الوطنية وإعداد خطط وبرامج واستراتيجيات حماية وتعزيز الصحة العامة والرفاهية الصحية المجتمعية بالتنسيق مع الإدارات والأقسام التي تضم اختصاصات الصحة العامة داخل الوزارة.

وأكد أن المركز الذي يضم قسم طوارئ الصحة العامة وقسم سياسات ومعلومات الصحة العامة يتولى مهام التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة والكوارث الطبيعية والحد من تأثيرها على الصحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة داخل الوزارة وخارجها كما سيعمل بشكل مباشر مع المختبرات فيما يخص المعلومات المتعلقة بتهديدات الصحة العامة من الأمراض الناشئة والتفشيات ومقاومات المضادات الحيوية.

ولفت وزير الصحة الى أن المركز يعنى بإعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات لحماية وتعزيز الصحة العامة والحد من التهديدات الوبائية والبيئية في الكويت بالتعاون مع دول مجلس التعاون لرصد الأوبئة ومكافحتها قبل انتشارها والاستجابة لحالات الطوارئ والتصدي لتأثيرات المخاطر البيئية بالتعاون مع الجهات المختصة سواء داخل الكويت أو خارجها.

وأعرب عن ثقته بقدرات العاملين بالمركز على تنفيذ خطط الاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة ووضع التوصيات اللازمة بناء على تقييم المخاطر والقدرة على تنفيذ الخطط و تقديم المشورة للجهات المعنية بصناعة القرارات الوطنية.

من جهته أكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي أن المركز يأتي استجابة لتطوير القدرات في مواجهة التحديات الصحية وضمان الاستجابة الفعالة للأوبئة والطوارئ.

وأضاف أن من المهام المنوطة بالمركز متابعة المعلومات الصحية الخاصة بنسب إشغال الأجنحة والعنايات المركزة والرعاية الصحية الأولية وقواعد بيانات السجلات الصحية المختلفة بالقطاعين الحكومي والأهلي بما يتوافق مع مهام الاستعداد للطوارئ المنوطة به كما يتولى الرقابة والمتابعة فيما يتعلق بالمعايير الدولية للحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بتصنيف الكويت الصحي دوليا.

وأشار الحساوي إلى أن المركز سيتولى تحديد أولويات وسياسات واستراتيجيات وبرامج الصحة العامة الشاملة ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع قطاعات وزارة الصحة وجهات الدولة الأخرى المعنية إذ سيقوم باستخلاص التوصيات بعد تحليل البيانات ونتائج المسوحات والبحوث في سبيل التصدي للطوارئ الصحية بفعالية.