وزيرة البلدية تؤكد أهمية لائحة الإعلانات الجديدة في معالجة ظاهرة “عشوائية الإعلانات” بشوارع الكويت

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الأربعاء أهمية لائحة الإعلانات الجديدة التي أقرت أخيرا في معالجة ظاهرة عشوائية الإعلانات في شوارع دولة الكويت من خلال معايير محددة تضمن جمالية المظهر.

كما أكدت المشعان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الحرص على استعجال طرح مزايدات الإعلانات بناء على القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 “لمعالجة التلوث البصري والمظاهر السلبية الناجمة عن عشوائية الإعلانات والمنظر العام لشكلها الحالي”.

وقالت إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود (البلدية) لتحسين الشكل العام للشارع الكويتي وضمان التزام الإعلانات بالمعايير المحددة التي ستنعكس إيجابا على المظهر العام وتقليل التشويش البصري الذي يمكن أن يؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطن والمقيم.

وأشارت المشعان إلى ضرورة “تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير شوارع دولة الكويت وإدارة المساحات الإعلانية بصورة تحقق التوازن بين الاحتياجات التجارية والجمالية للمناطق”.

وأضافت أن طرح مزايدات الإعلانات بشكل منظم ومدروس يمكن أن يسهم بشكل كبير في ترشيد استخدام المساحات الإعلانية في الشوارع والمناطق السكنية كما أنه سيقلل من التلوث البصري الناجم عن كثرة الإعلانات.

وأفادت أن اللائحة الجديدة ستقوم بتنظيم تلك العملية بإعطاء الأولوية للإعلانات التي تتسم بالجودة والفاعلية والتناسق مع المظهر العام للمنطقة مع التقليل من الإشغال الزائد للمساحات الإعلانية.

وأكدت أهمية إنشاء آلية لمراقبة الالتزام باللوائح وتطبيق العقوبات على المخالفين إضافة إلى “وضع قيود على محتوى الإعلانات لضمان أنها لا تنتهك القيم العامة أو تحتوي على رسائل مضللة”.

وذكرت أن “المزايدات ستكون وسيلة للحكومة لتحقيق إيرادات يمكن استثمارها في تحسين المرافق العامة للدولة والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم”.

ولفتت إلى أن “من أبرز التعديلات في لائحة الإعلانات الجديدة هي إلغاء جميع اللوحات الإعلانية لأعمده الإنارة واللوحات الإعلانية قياس (120 سم × 180 سم) وزيادة المسافات للوحات الإعلانية قياس (3 أمتار × 4 أمتار) من 50 مترا إلى 100 متر بين كل لوحة وأخرى”.