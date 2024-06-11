مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 11 /6 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي :

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يتقدم مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن البركات.

وضمن هذا السياق قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 يونيو 2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء الموافق 19يونيو 2024، أما الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة لشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

من جانب آخر وجه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بتكثيف جهودها للاستثمار داخل الكويت واستغلال الفرص الاستثمارية في البلاد بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية من أجل خلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي .

من جهته أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علماً بقيام بعض أصحاب الحيازات الزراعية بتخزين مواد مخدرة وتصنيع المؤثرات العقلية في عدد منها بهدف الاتجار بها وترويجها داخل البلاد ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الإسكان الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري المشرف على أعمال الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسحب تلك الحيازات الزراعية من أصحابها بعد أن ثبت استخدامها في أنشطة وأغراض مخالفة للقانون واللوائح والضوابط التي تم على أساسها منحها لهم .

وأكد مجلس الوزراء دعمه لأصحاب المزارع الذين يقومون باستخدام الحيازات الزراعية وفق القانون وفي أنشطه وأغراض تسمح بها لوائح وضوابط الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية التي تساهم في تأمين الأمن الغذائي في البلاد ، وعبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وقياديي وزارة الداخلية وكافة العاملين فيها على جهودهم في ضبط مخالفي القانون وكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والمتاجرة والترويج للمخدرات مؤكداً أن وزارة الداخلية ستظل العين الساهرة على أمن وحماية المجتمع من آفة المخدرات .

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وغيرها من الطرق غير القانونية ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.

من جهته اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب الوزارية بشأن طلب وزارة الصحة دعم مشروع المسح الصحي الوطني للسكان في دولة الكويت ، والذي يسهم في تطوير الصحة العامة في البلاد ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ هذا المشروع بالسرعة الممكنة لتحقيق الغاية المرجوة منه .

من جهة أخرى أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالوهاب يوسف النفيسي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة ورحلة عطاء طويلة خدم فيها بلده الكويت ، مشيداً بمناقب الفقيد والخدمات التي قدمها لوطنه خلال تبوئه العديد من المناصب مستذكراً جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز لكل ما فيه خير ومصلحة بلاده ، داعياً الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .