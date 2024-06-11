سمو ولي العهد يبعث رسالة شكر إلى ولي العهد السعودي

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسالة شكر إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذا نصها:

” صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد ،،،

يسرنا والوفد المرافق لنا في ختام زيارتنا الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة أن نعبر لسموكم عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان؛ لما لمسناه من حسن استقبال وكرم ضيافة، عكسا روح الأخوة الصادقة التي تجمعنا، وعمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الحميمة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

وإذ أعرب عن سعادتنا البالغة بزيارة بلدكم الشقيق ولقائنا الأخوي بسموكم، وما تم خلاله من محادثات موفقة، أكدت حرصنا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين إلى مستوى طموحات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة (حفظهما الله ورعاهما).

وختاما.. فإنني أسأل الله تعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق، وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق موصول التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

والله يحفظكم .. ولسموكم خالص تقديري واعتباري الأخوي ،،،

صباح خالد الحمد المبارك الصباح

ولي العهد” .