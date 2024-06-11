سمو ولي العهد يبعث رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين

عث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله رسالة شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:

” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد ،،،

يطيب لنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد زيارتنا الرسمية، أن نعرب لمقامكم الكريم عن أصدق عبارات الشكر وأعمق معاني الامتنان؛ لما حظينا به والوفد المرافق من حسن وفادة وحفاوة استقبال وكرم ضيافة، عبرت عما يربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية وأواصر حميمة ووشائج قربى تجمع بينهما جيلا بعد جيل.

وأود أن أعبر عن بالغ اعتزازنا بالعلاقة المتميزة مع الشقيقة الكبرى، مؤكدا حرصنا على المضي قدما في ترسيخ وتطوير التعاون معها في كافة المجالات والميادين، بما يلبي تطلبات شعبينا الشقيقين، ويحقق لهما المزيد من الرخاء والرقي والازدهار، نحو مستقبل زاهر في ظل التحديات التي تمر بها منطقتنا والعالم بأسره.

وختاما، أدعو الله العلي القدير، أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد، وأن يديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في ظل قيادتكم الحكيمة مزيدا من التقدم والرفعة والمنعة.

والله يحفظكم ويرعاكم

وتقبلوا خالص التقدير ،،،

صباح خالد الحمد المبارك الصباح

ولي العهد” .