سمو ولي العهد يغادر المملكة العربية السعودية بعد زيارة رسمية

بحفظ الله ورعايته غادر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق مساء اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والقنصل العام لدولة الكويت في محافظة جدة محمد سعود المطيري.