بنك برقان يشارك في مؤتمر شركة أوراكل “قيادة التحول الرقمي”

شارك بنك برقان مؤخراً في مؤتمر التحول الرقمي الذي استضافته شركة “أوراكل” ليوم واحد، تحت عنوان “قيادة التحول الرقمي: دليل أوراكل الأساسي لتميّز منصات البيانات والتطبيقات والحفاظ على أمانها”. وقد مثّل البنك في هذا المؤتمر السيد/ برّاك المطر، مدير عام- نظم المعلومات، مشاركاً إلى جانب 61 خبيراً في الصناعة وصانع قرار في القطاعين العام والخاص، والذين تساهم جهودهم في قيادة رحلة التحول الرقمي بالكويت. وتأتي مشاركة بنك برقان في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، ورؤيته في أن يكون البنك الأكثر حداثة وتقدّماً في الكويت.

وتعليقاً على مشاركته في المؤتمر، قال السيد/ برّاك المطر: “لم يعد يُنظر إلى التحول الرقمي في عالمنا الحالي على أنه خطوة تالية في المستقبل بل أصبح واقعاً نعيشه حالياً وضرورة لنجاح أي عمل. عملنا في بنك برقان، منذ فترة طويلة على دمج الابتكار والتكنولوجيا في صميم عملياتنا، فضلاً عن المنتجات والخدمات التي نقدّمها لعملائنا والسوق. ومع ذلك، لم يكن نجاحنا ليتحقق من دون شركائنا الاستراتيجيين الذين يستمرون في تزويدنا بحلول متطورة وتقنيات مبتكرة تلبّي احتياجات السوق المتنامية”.

وأضاف المطر أن المؤتمرات التي تنظّمها شركة أوراكل مثل “استكشاف التحول الرقمي” تساهم بشكل كبير في جمع صنّاع القرار من مختلف الصناعات في الكويت، بهدف تبادل الرؤى، ومناقشة الفرص المحتملة للتعاون، وبناء بنية تحتية رقمية تعزز في النهاية الاقتصاد المحلي وتعود بالفائدة على جميع الشركات فيه.

وسلّط المؤتمر الضوء على أحدث ابتكارات قواعد بيانات أوراكل، وأفضل الممارسات في إدارة البيانات، وسائل معالجة العمليات التجارية وأتمتتها، وطرق حماية البيانات القيمة، كما إنه اختتم أعماله بتقديم عرض عن نجاح بنك برقان في تبني وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الخاصة بأوراكل في المجال المالي والمصرفي.

وبيّن السيد/ برّاك المطر: “في ظل مهمتنا المتمثلة في القيادة بالابتكار وتطوير تجربة مصرفية رقمية متميزة، فإنه من الضروري أن نواصل تبني أحدث التقنيات التي تضمن أعلى مستويات الأمان لبيانات العملاء، مع الحفاظ على الراحة والانسيابية في أي معاملة أو عملية تشغيل، أو طلب استعلام”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعتبر رائداً في التحول الرقمي على مستوى قطاع البنوك في الكويت، حيث طوّر البنك عدة منتجات وخدمات رقمية مخصصة تعزز وترتقي بتجربة عملائه. وتشمل هذه الابتكارات كل شيء بدءاً من خدمة التسجيل بالرسائل النصية القصيرة بسلاسة، إلى سهولة فتح العديد من الحسابات رقمياً وفي أقل من دقيقة، وصولاً إلى منصة “تجارتي” المصممة لإدارة عمليات الدفع الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما إن الخدمات الرقمية الأخرى تشمل البطاقات الافتراضية، وخدمة المساعـد الافتراضي الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التطوير المستمر لمنصة البنك الرقمية.