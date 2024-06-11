سمو ولي العهد يغادر البلاد متوجها الى السعودية في زيارة رسمية

سمو ولي العهد يغادر البلاد متوجها الى السعودية في زيارة رسمية

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة رسمية.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ورئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دولة الكويت يحيى القحطاني.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ مشعل جراح صباح المحمد الصباح ومعالي الشيخ صباح فهد صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ أحمد سالم العلي السالم الصباح ومعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي الشيخ مشعل جابر عبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح ومعالي الشيخ فراس سعود عبدالله علي المالك الصباح وعددا من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.