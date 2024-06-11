وزيرة الأشغال: نحرص على سرعة الانتهاء من تطبيق مبادىء الحوكمة لضمان سلامة العمل في الوزارة

وزيرة الأشغال: نحرص على سرعة الانتهاء من تطبيق مبادىء الحوكمة لضمان سلامة العمل في الوزارة

أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان حرصها على سرعة الانتهاء من تطبيق مبادئ وأسس الحوكمة لضمان سلامة واستدامة العمل الإداري والفني في الوزارة.

وقالت (الأشغال) في بيان اليوم الثلاثاء انه “بناء على توجيهات الوزيرة المشعان نحو تطبيق الشفافية والنزاهه والمساءلة والمشاركة والعدالة أقامت الوزارة ورشة تدريبية لقيادييها حول تطبيق وتفعيل الحوكمة المؤسسية بحضور وإشراف ديوان الخدمة المدنية”.

ونقل البيان عن المشعان قولها إن الورشة جاءت لتعزيز ووضع الخطوات المنهجية والعملية نحو الحوكمة في الوزارة مبينة انه تم خلال الورشة شرح الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري من قبل مدربين معتمدين من موظفي الوزارة.

وأكدت ان (الاشغال) خطت خطوات جادة نحو الحوكمة من خلال الانتهاء من هندسة الخدمات والإجراءات وتصنيف البيانات وإنشاء دليل لأدلة العمل للمشاريع ذات الطابع الإنشائي كمرحلة أولى.