سمو ولي العهد يلتقي أسرة آل الصباح الكرام في ديوان الأسرة بقصر بيان

في أجواء تغمرها المودة وتسودها الألفة التقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح – حفظه الله – مساء اليوم بأسرة آل الصباح الكرام وذلك في ديوان الأسرة بقصر بيان.

هذا وقد ألقى سموه – حفظه الله – كلمة بهذه المناسبة مستذكرا فيها سموه مواقف حكام دولة الكويت وشعبها الوفي التي سطرت أروع الأمثلة في مواجهة أصعب الظروف والتحديات التي مر بها وطننا العزيز وما جبل عليه الآباء والأجداد من قيم شهدتها أشد المواقف التي تطلبت تكاتف وتلاحم الجميع حتى عبر وطننا الغالي تلك الظروف العصيبة وأبحر بسفينته إلى بر الأمان.

مؤكدا سموه على ضرورة استكمال مسيرة الريادة نحو مزيد من التقدم والازدهار للوطن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

داعيا سموه أبناء أسرة آل الصباح الكرام إلى أن يكونوا خير سند لسموه حفظه الله ورعاه وأن يجسدوا خير مثال للقدوة الحسنة في الأخلاق والالتزام بالقانون مؤكدا سموه على أن القانون سيطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد لما فيه المصلحة والخير لوطنهم.