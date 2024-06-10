الصحة: مركز ناصر السعيد التخصصي لعلاج أسنان الأطفال سيمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية في البلاد

قالت وزارة الصحة إن مركز (ناصر عبدالمحسن السعيد) التخصصي لعلاج أسنان الأطفال بمحافظة العاصمة سيمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية في البلاد ويعكس اهتمام الوزارة الراسخ في توفير بيئة متخصصة للعناية بصحة الفم والأسنان.

وقال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان بالوزارة الدكتور أحمد أسد في تصريح صحفي عقب جولة تفقدية على المشروع اليوم الاثنين إن المركز يأتي في إطار الخطة التنموية للبلاد ورؤية (كويت جديدة 2035) وتعزيز صحة المجتمع وتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح أسد أن المركز يشكل نقلة نوعية في مجال صحة أسنان الأطفال عبر تقديم خدمات شاملة في مكان واحد وبأجهزة ومعدات طبية حديثة لتوفير بيئة علاجية متطورة لافتا إلى أن المركز سيقدم خدماته للأطفال من سن الولادة حتى عمر 16 عاما.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الرعاية الصحية المبكرة للأطفال وتطوير خدماتها في مجال قطاع طب الأسنان بشكل عام مثمنا جهود وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وكافة قطاعات الوزارة وحرصهم على تحديث المشاريع الصحية المستقبلية من خلال خطة العمل في برنامج (100 يوم) ضمن خطة عمل الحكومة.

من جانبه أشار وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع ابراهيم النهام في تصريح مماثل إلى أنه تم خلال الجولة الاطلاع على الأعمال الهندسية بالموقع ومدى تطبيق مستلزمات السلامة والتركيز على أعلى معايير الجودة والتأكد من سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح أن المركز “يعد الثاني من نوعه بعد افتتاح مركز الجهراء التخصصي لطب أسنان الأطفال” ويأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في الخدمات الصحية النوعية تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات.