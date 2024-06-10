وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: فتح باب التسجيل في خطتي البعثات المتميزة والإيفاد المباشر للتخصصات الطبية للعام 2024 – 2025

10 يونيو، 2024
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أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية فتح باب التسجيل في خطتي (البعثات المتميزة) و(الإيفاد المباشر في التخصصات الطبية) للعام الجامعي (2024-2025) اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى نهاية شهر فبراير المقبل.

ودعت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس) الراغبين في الالتحاق بخططها الاطلاع على الشروط ذات الصلة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (https://www.mohe.edu.kw/site).

يذكر أن خطة البعثات المتميزة للطلبة الكويتيين الحاصلين على قبول مصدق وغير مشروط في الجامعات المتميزة للعام (2024 – 2025).

المصدر
كونا
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10 يونيو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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