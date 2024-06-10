الرئيس المصري يطالب بإنهاء عدوان الاحتلال على غزة وانفاذ حل الدولتين

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين بإنهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ومنع توسع الصراع والمضي قدما في انفاذ حل الدولتين.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالقاهرة والذي اكد فيه الاول ضرورة ازالة العراقيل امام دخول المساعدات الانسانية بالكامل الى غزة.

واضافت ان “بلينكن اعرب خلال اللقاء عن تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسي والإنساني وحرصها على الاستمرار في العمل والتنسيق المشترك بين البلدين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم”.

واوضح البيان أن الجانبين استعرضا آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين ومناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة متفقين على تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية.

ولفت الى تأكيد الجانبين اهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأمريكية وحرص البلدين على استمرار التنسيق المشترك في مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل اكد بلينكن في تصريح صحفي قبيل مغادرته القاهرة متوجها الى الاحتلال الاسرائيلي أن “منطقة الشرق الاوسط تمر بلحظة حرجة” قائلا ان “واشنطن ترى إمكانية واحتمال التوصل الى ايقاف لاطلاق النار وإعادة الاسرى والسير في طريق سلام أكثر استدامة في غزة”.

وأضاف أنه “إذا توصلنا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فان ذلك سيفتح المسار أمام أمن وسلام أكثر استدامة في غزة”.

واكد بلينكن استمرار جهود بلاده بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة الاسرى ومحاولة وضع الجميع في المنطقة على مسار أفضل.

وكان بلينكن قد وصل الى القاهرة في وقت سابق اليوم في اطار جولة بالمنطقة تستمر ثلاثة ايام استهلها بزيارة مصر ثم الاحتلال الاسرائيلي والأردن وقطر في مسعى آخر للتوصل الى هدنة وضمان إطلاق سراح جميع الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة.