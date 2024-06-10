جانب من توقيع مذكرة التفاهم

الطيران المدني الكويتية وهيئة الطيران الإماراتية توقعان مذكرة تفاهم لنشر حراس الجو على الطائرات

10 يونيو، 2024
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وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين مع هيئة الطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم لنشر حراس الجو على متن الطائرات المدنية التابعة للجهتين في الرحلات الجوية بينهما.

وذكرت (الطيران المدني) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المذكرة ستسهم في زيادة الحفاظ على الإجراءات الأمنية في الطائرات وتعزيز الأمن للمسافرين.

وأوضحت أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بها في سبيل تبادل الخبرات والتعاون في مجال الطيران المدني ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتهيئة الموظفين عبر الاستفادة من خبرات دول المنطقة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الجانبين تطرقا عقب التوقيع إلى عدة موضوعات أبرزها التدريب والتطوير والأمور المتعلقة بأهم الأحداث الخاصة بالطيران المدني التي تهم البلدين الشقيقين في المحافل الإقليمية والدولية.

ووقع المذكرة من الجانب الكويتي رئيس (الطيران المدني) الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح ومن جانب الإماراتي المدير العام للهيئة سيف السويدي.

المصدر
كونا
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10 يونيو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

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