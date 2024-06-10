من افتتاح السوق المركزي لمنطقة غرب عبدالله المبارك

الشؤون: حريصون على دعم وتطوير العمل التعاوني بالكويت وتقديم أفضل الخدمات للمساهمين

10 يونيو، 2024
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أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة الدكتور خالد العجمي اليوم الأثنين حرص الوزارة على دعم ورعاية وتطوير العمل التعاوني في دولة الكويت وتقديم أفضل الخدمات للمساهمين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للعجمي عقب افتتاح مبنى السوق المركزي الرئيسي لجمعية (غرب عبدالله المبارك) التعاونية تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة وبحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من الأهالي وسكان المنطقة المساهمين.

وأوضح العجمي أن استراتيجية الوزارة مبنية على تطوير كافة القطاعات التي تشرف عليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مختلف مناطق البلاد.

وتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة جمعية (غرب عبدالله المبارك) على جهودهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.

من افتتاح السوق المركزي لمنطقة غرب عبدالله المبارك
المصدر
كونا
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10 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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