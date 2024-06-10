بنك بوبيان يرعى دورات تدريبية متخصصة لقيادي وأطباء الأسنان في وزارة الصحة

أعلن بنك بوبيان عن رعايته لخطة تدريبية متكاملة لعام 2024 لدعم وتدريب القياديين وأطباء الأسنان بوزارة الصحة من خلال رعاية مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتنسيق مع مكتب التعليم المستمر لطب الأسنان، وذلك استكمالاً للمبادرة التي بدأت العام الماضي وفي إطار التعاون والدعم المتواصلين بين القطاعين العام والخاص.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحمّاد “إن رعاية الخطة التدريبية المتكاملة لأطباء الأسنان في وزارة الصحة إنما تأتي في إطار سعي البنك نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة القائمة على تزويد الكوادر الوطنية بالعديد من المهارات القيادية وغيرها من المهارات التخصصية التي يُمكن اكتسابها من خلال التدريب والتطوير لتعزيز الطاقات الإبداعية والاعتماد على أدوات وبرامج مستحدثة تسهم في الارتقاء بقدراتهم الوظيفية”.

وأضاف “إن التعاون المستمر مع وزارة الصحة ينبع من إيماننا الراسخ بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية وخصوصا كواردنا الوطنية، وتأهيلهم بالمهارات القيادية والإدارية بما يتماشى مع الممارسات الرائدة عالمياً، وهو ما يعكس رؤية واستراتيجية بوبيان في إطار مسئوليته الاجتماعية”.

وأوضح الحمّاد أن البرامج تستهدف تدريب ما يُقارب 200 طبيباً من قياديي وأطباء الأسنان على مدار عام كامل بالإضافة إلى رعاية ورش عمل فنية تخصصية بما يُسهم في تقديم الدعم والتدريب اللازمين في تخصصات محددة من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المعتمدة من مكتب التعليم المستمر والتي تُمكنهم من التطور المهني وتنمية مهاراتهم بما ينعكس إيجابياً على تنمية ورفع كفاءة الكادر الطبي في القطاع الصحي الكويتي.

وأشار إلى أن البرامج المشمولة في خطة التدريب المتكاملة تم إعدادها واختيارها بعناية ودقة من قبل مكتب التعليم المستمر بالشراكة مع “معهد الدراسات المصرفية”، الشريك التدريبي لبنك بوبيان، مع إشراف دقيق وكامل من إدارة التدريب في بوبيان، وذلك لتلبية احتياجات المنضمين للبرنامج من إتقان مهارات التواصل الفعّال لديهم وبناء شخصية قيادية ومهنية تساعدهم في التعامل مع المرضى ومع زملائهم وغيرها الكثير من البرامج التدريبية، مما يُسهم في تحقيق أهداف الرؤية التنموية وضمان تزويد سوق العمل بالتخصصات والمهارات المميزة.

وأكد الحمّاد أن بنك بوبيان يسعى بصورة مستمرة ليصبح أحد أهم المؤثرين إيجابياً في دعم مختلف الجهات في القطاع الحكومي وغيره، من خلال مشاركة خبراته وتجاربه المتعلقة بأبرز الممارسات التدريبية الرائدة التي قد يستفيد منها موظفي هذه المؤسسات على جميع المستويات وتطبيقها على مستوى فرق العمل لديهم.

صورة جماعية للمتدربين

مضمون خطة التدريب

من جهته، قال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي “إن رعاية بنك بوبيان واستضافته للبرنامج التدريبي المخصص لقياديي وأطباء الأسنان بوزارة الصحة يمثل جزءاً من التزامه تجاه تدريب وتطوير الكوادر الوطنية الطبية ورسم مساراتهم الوظيفية لدعم أهداف التنمية والرعاية والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية ككل.”

وأضاف أن البرامج التدريبية تستهدف صقل مهارات الأطباء في مجال القيادة ونمط الإدارة واتخاذ القرار والتواصل والتفاعل مع الآخرين في المنظومة الصحية ككل، من خلال تطوير أدائهم الإداري وإثراء مهارات التواصل الفعّال لديهم لبناء شخصية قيادية ومهنية، بما يبرهن على أن الاستثمار الأهم يكون في زيادة خبرات العنصر البشري المميز لتطوير مهاراته بشكل دائم ومستمر كركيزة أساسية للنجاح والتطور المؤسسي.

وأوضح “نحرص دائماً على إكساب شركائنا من مختلف القطاعات أفضل الممارسات الرائدة لتعزيز الكفاءة القيادية والإدارية، مشيراً إلى أن خارطة البرامج التدريبية لتطوير النهج التدريبي في بوبيان هي جزء لا يتجزأ من جهوده الراسخة نحو خلق نموذج قيادي يحتذى في الاستثمار في العنصر البشري والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة نجاح المؤسسات.

في سياق متصل، قالت رئيس مكتب التعليم المستمر بإدارة طب الأسنان – وزارة الصحة الدكتورة دلال خالد بودي أن قطاع طب الأسنان ممثلاً في الوكيل المساعد لشئون طب الأسنان، الدكتور أحمد أسد، ومدير إدارة طب الأسنان، الدكتورة صبيحة المطوع، قاموا باعتماد برامج التطوير المهني المستمر كمنهجية دائمة في إطار الارتقاء بالمستوى المهني لمنتسبي القطاع، من خلال التنظيم المباشر لمختلف أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني سواء فيما يتعلق مباشرة بعلوم طب الأسنان أو ما يتصل بالمهنة بشكل غير مباشر مثل الصحة النفسية والجسدية لأطباء الأسنان وزملائهم من الممارسين الصحيين.

وأوضحت أن الدورات التدريبية لعام 2024 والتي تم عقدها بالتنسيق والتعاون وتحت رعاية بنك بوبيان، هو أحد تلك الأنشطة التي تخدم القطاع بشكل عام وأطباء الأسنان على وجه الخصوص، معربة عن شكرها وتقديرها لما قدمه بوبيان من جهود ملموسة تركت بصمتها جليّة على نجاح الخطة التدريبية.