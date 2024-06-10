اسقاط جوي لمساعدات انسانية اغاثية للشعب الفلسطيني في غزة

الجيش الأمريكي يجري عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

10 يونيو، 2024
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) انها نفذت عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية شمال غزة لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر في القطاع.

وذكرت (سنتكوم) في بيان مساء أمس الأحد ان العملية شملت طائرة أمريكية من طراز (سي 130) أسقطت أكثر من 10 أطنان من المواد الغذائية مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة.

وقال البيان ان عمليات الإنزال الجوي تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية كما تعد جزءا من جهد متواصل لعمليات تسليم جوي لاحقة.

يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الاحتلال الاسرائيلي ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة.

المصدر
وكالات
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10 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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