الاستثمارات الوطنية “أفضل بنك استثماري محلي في الكويت عن عام 2024” من قبل يوروموني العالمية المرموقة

تأكيداً على مكانتها البارزة والمميزة بين شركات الاستثمار الإقليمية والمحلية وتقديراً لخدماتها المميزة وانجازاتها المستمرة، حصدت شركة الاستثمارات الوطنية على جائزة أفضل بنك استثماري محلي في الكويت لعام 4202، من قبل إحدى المنصات المالية الرائدة عالمياً وهي شركة يوروموني العالمية، وذلك تتويجاً عن أداء الشركة وجهودها الاستثنائية خلال عام 2024، التي قامت بها من أجل تحسين إدارة استثماراتها وتطوير خدماتها لتواكب التطورات في السوق المحلي والإقليمي.

وتعقيباً على فوز الشـركة بهذه الجائزة المرموقة، أعرب بشار خان – رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصـرفية عن سعادته وفخره بحصول الشـركة على جائزة أفضل بنك استثماري محلي في الكويت، والذي يعتبر إنجازاً رائعاً رفع اسم الاستثمارات الوطنية في مجال إدارة الاستثمار، وأثبت من جديد قوة حضور الشـركة محلياً وإقليمياً، حيث جاءت هذه الجائزة تتويجاً لجهود كبيرة بُذلت على مدار الفترة الماضية، وقال أن هذه الجائزة تعتبر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل نجاحات الشـركة الحافل بالإنجازات المتتالية، وتأكيداً على الاحترافية التي تعمل بها الشـركة، وإقراراً بتطور مستوى خدمات إدارة الاستثمار فيها، وأيضاً تثبيتاً وتأكيداً على موقع الشـركة الريادي والقيادي في قطاع الاستثمار في الكويت والمنطقة.

ومن جهة أخرى أشار بشار خان أن هذا النجاح لم يأتي من فراغ بل كان بفضل علاقات الشـركة القوية واستراتيجيتها السديدة في استقطاب العديد من العمليات الاستثمارية التي شملت عدداً من عمليات الدمج والاستحواذ وزيادة رأس المال في شركات عدة، ونجاحها في إدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والاستشارات النوعية في بورصة الكويت، حيث بلغت قيمة الصفقات التي قامت بها الاستثمارات الوطنية مؤخراً ما يفوق النصف مليار دولار أمريكي تقريباً.

وأضاف بشار خان ، أن الاستثمارات الوطنية تتبنى استراتيجية استثمار مدروسة ومتوازنة ذات أهداف واضحة ومحددة تهدف إلى استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية المميزة، حيث تولي استراتيجية الشـركة اهتماماً واسعاً بالتوسع محلياً وإقليمياً عبر استكشاف فرص استثمارية ذات العائد المرتفع في القطاعات المختلفة، كما أدارت الشركة الكثير من الملفات والصفقات المليارية بنجاح كبير، فيما تبحث حالياً حزمة من الفرص والعروض الاستثمارية لاقتناص المناسب منها، بما يتماشى مع المعايير المتبعة.

واختتم بشار خان حديثه قائلا: «إن هذه الجائزة تمثل حافزاً مهماً نسعى من خلاله الى الاستمرار في الحفاظ على المكانة المرموقة التي حققناها في مجال إدارة الاستثمار وأيضاً في مجالات عدة محلياً وإقليمياً.

وتعتبر يوروموني شركة عالمية تستند على آراء ودراسة شاملة لتقييم مجموعة من العوامل الكمية والنوعية مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية بالإضافة إلى عامل الابتكار والخدمات الجديدة، فضلاً عن آراء المطلعين على القطاع والتقارير والبحوث، حيث تمنح تلك الجوائز للمميزين، ممن ساهموا بأعمال فارقة، وأحدثوا قيمة مضافة في قطاعاتهم، وساهموا في رفع مستوى الخدمة المقدمة عبر منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة، وتمتد جوائز وتصنيفات يوروموني لبرامج التميز لأكثر من 50 سنة، وتجذب آلاف من المشاركات من مؤسسات مالية عالمية.

يوروموني