وزير الخارجية يعرب عن قلق الكويت البالغ حيال الكارثة الإنسانية في غزة

وزير الخارجية يعرب عن قلق الكويت البالغ حيال الكارثة الإنسانية في غزة

أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاحد عن قلق دولة الكويت البالغ حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده من حرب وحشية راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد اليحيا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع المجلس الوزاري ال160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون في مختلف المجالات لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها العالم ولاسيما الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مشددا على ضرورة إيقاف الحرب في غزة.

كما شدد على أهمية اجتماع المجلس الوزاري ال 160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الدوحة.

وأشار إلى أنه على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي جرى عقد اجتماعين وزاريين: الأول الخليجي – اليمني والثاني الخليجي – التركي.

وأكد اليحيا الحرص على دعم جمهورية اليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق السلام والاستقرار الشامل للشعب اليمني الشقيق وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي (2216).

وأوضح أن دولة الكويت حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية لمزيد من النمو الاقتصادي والتنموي الذي ينعكس ايجابا على الجانبين مبينا أن دول الخليج وتركيا تربطهما علاقات مميزة في مختلف القطاعات.

وتقدم بالشكر والتقدير لدولة قطر على حسن الاستقبال والتنظيم لهذه الاجتماعات الوزارية التي من شأنها أن تعزز التعاون والتكامل بين دول الخليج بما يحقق رؤية وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.