الإسباني كارلوس ألكاراس

رولان غاروس: ألكاراس يهزم زفيريف ويتوج باللقب للمرة الاولى

9 يونيو، 2024
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توج الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثًا عالميًا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعدما قلب تخلفه امام الالماني ألكسندر زفيريف الرابع بمجموعتين لواحدة الى فوز 6-3 و2-6 و5-7 و6-1 و6-2 في المباراة النهائية الاحد في 4 ساعات و19 دقيقة.

وهو اللقب الثالث في الغراند سلام لألكاراس (21 عامًا) الذي سيرتقي الى المركز الثاني عالميا على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب المنسحب من ربع النهائي بسبب الاصابة، غدا الاثنين في التصنيف العالمي، وبات أصغر لاعب يفوز ببطولات كبرى على ثلاث أرضيات مختلفة بعد فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 2023.

المصدر
أ ف ب
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9 يونيو، 2024
0 32 أقل من دقيقة

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