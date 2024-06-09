البحرين تدين اعتداءات الاحتلال على مخيم النصيرات في غزة

البحرين تدين اعتداءات الاحتلال على مخيم النصيرات في غزة

دانت مملكة البحرين بشدة اليوم الأحد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين الأبرياء أغلبهم أطفال ونساء.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ان “الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية كافة”.

وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لضمان الإيقاف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وفرض تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وشددت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام ومن دون عوائق وتغليب الحلول الدبلوماسية لإنهاءالحرب المدمرة والمستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر وإحياء مفاوضات السلام العادل والشامل بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.