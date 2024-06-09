سمو أمير البلاد يهنىء رئيس وزراء الهند بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء لفترة جديدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) في الانتخابات التشريعية وأداء معاليه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء لفترة جديدة في جمهورية الهند الصديقة.

مشيدا سموه رعاه الله بالعلاقات التاريخية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ومتمنيا سموه حفظه الله لمعاليه موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولجمهورية الهند الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) في الانتخابات التشريعية وأداء معاليه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء لفترة جديدة في جمهورية الهند الصديقة.

متمنيا سموه حفظه الله لمعاليه موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.