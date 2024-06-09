وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت بالاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 160

وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت بالاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 160

9 يونيو، 2024
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ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأحد وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 160 المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الخارجية في بيان لها إن الاجتماع ناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات التي تدعم وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية لا سيما الحرب على غزة والقضية الفلسطينية.

المصدر
وزارة الخارجية
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9 يونيو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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