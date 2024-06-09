رئيس بعثة الحج الكويتية: العناية الخاصة بشعيرة الحج قيمة تراثية في الوجدان الكويتي

قال رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية الدكتور بدر المطيري اليوم الأحد إن العناية الخاصة بشعيرة الحج باعتبارها فرضية واجبة تعد قيمة تراثية في الكويت تعكس تجذر العبادة ومحبة الخير في الوجدان الكويتي حتى صار الأمر كأنه معلم تعرف به البلاد.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع رئيس البعثة ونائب رئيس البعثة وكيل وزارة الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري مع رؤساء فرق الوزارات والهيئات المشاركة ضمن بعثة الحج الكويتية.

وأكد الدكتور المطيري ضرورة الالتزام بالنظم والقوانين الخاصة في السعودية لتكون بعثة الحج والحملات الكويتية في طليعة الجهات التي تقف إلى جانب المملكة وتعينها في إنجاح موسم الحج.

وأشار الى الأعباء والمهام الكبيرة المنوطة بأعضاء بعثة الحج الكويتية التي ترتقي بهم إلى كونهم سفراء للكويت مشددا على ضرورة تكوين نماذج مشرفة وقدوات حسنة تعكس عمق صلة الشخصية الكويتية بالله وشعائره وتظهر الانضباط والقيام بالمسؤوليات والواجبات والأعمال كل في حدود اختصاصاته.

وأعرب المطيري عن شكره لجميع الجهات المشاركة في البعثة على تفانيهم في العمل وروح الفريق الواحد الذي يتميزون بها ولحكومة المملكة التي تبذل قصارى جهدها في حسن استقبال خدمة الحجيج.

وعبر عن شكره لسفير المملكة لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد ال سعود ولطاقم السفارة السعودية بالكويت الذين لا يألون جهدا في تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في تيسير وتسهيل ما يتعلق بأداء هذه الفريضة المباركة.

كما أبدى المطيري تمنياته أن تمثل بعثة الحج البلاد تمثيلا مشرفا تحقق به نجاحها المعتاد وان تتمكن من خدمة الحجاج على الوجه الأكمل.

من جانبه أكد القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري في تصريح مماثل استعدادات القنصلية للحج عبر خططها الموضوعة منذ وقت مبكر لتسهيل وتيسير أعمال اللجنة العليا للحج.

ولفت إلى دور القنصلية في التواصل مع الجهات السعودية ووزارة الحج والعمرة إضافة إلى تسهيلها للقاءات بين الحملات الكويتية ومختلف الشركات للاطلاع على الخدمات المقدمة بغية اختيار الأفضل لخدمة حجاج دولة الكويت بالتنسيق والترتيب مع اللجنة العليا للحج والعمرة.

كما أشار القنصل الى تجهيز ثلاثة مكاتب للقنصلية العامة الأول في مطار الملك عبد العزيز في جدة والثاني في مكة المكرمة والثالث في المشاعر مؤكدا استمرار القنصلية في عملها المعتاد خلال عطلة عيد الأضحى.

وشارك في الاجتماع ممثلو كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة الاعلام ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للغذاء والتغذية الى جانب جمعية الهلال الأحمر الكويتي وذلك بمقر البعثة بمكة المكرمة.

وناقش الاجتماع الأعمال التي قامت بها كل لجنة في البعثة وما تم إنجازه حسب الخطط الموضوعة الى جانب مناقشة خطة كل فريق لمرحلة تفويج الحجاج وأداء المناسك وكذلك استعراض خطة بعثة الحج كما تم التطرق للعقبات التي قد تواجه الفرق وسبل حلولها.

كما ناقش الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة لحجاج دولة الكويت خلال موسم حج هذا العام من خدمات الاستقبال والتفويج والإشراف على الإسكان بمكة المكرمة والمشاعر وجاهزيتها وكذلك الخدمات الصحية والارشادية والتوعوية والدينية والنقل والتصعيد والإسكان بالمشاعر المقدسة.