الإمارات تدين بشدة انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات اليوم الأحد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات منهم مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على أن الأولوية العاجلة تتمثل في الحفاظ على أرواح المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع سفك الدماء مشددة على أهمية توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمؤسسات المدنية بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أخيرا هجوما وحشيا على مخيم (النصيرات) في قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 274 فلسطينيين وإصابة أكثر من 400 آخرين.