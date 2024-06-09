دمار بسبب القصف الصهيوني على مخيم النصيرات

تركيا تدين هجوم الاحتلال على مخيم النصيرات في غزة

9 يونيو، 2024
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دانت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (النصيرات) في قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل واصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاحتلال الاسرائيلي وبهذا “الهجوم الوحشي” الأخير أضاف جريمة جديدة إلى جرائم الحرب التي ارتكبها في غزة.

ودعت المؤسسات المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى الالتزام بمسؤولياتها من أجل وقف الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاكم في محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكه لالتزاماته الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية من ارتكاب هذه الجرائم.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 210 فلسطينيين قتلوا وأصيب أكثر من 400 آخرين أمس السبت في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم (النصيرات) بغزة.

المصدر
وكالات
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9 يونيو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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