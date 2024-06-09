بنك الخليج يعلن 10 فائزين في سحب “مليونير الدانة” الشهري

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين في السحب الشهري عن شهر مايو الماضي بجائزة قيمتها 1,000 دينار لكل منهم، والفائزون العشرة، وهم:

القاصر اّيه ظاهر مصطفى الخميس

فيصل عبدالغفور

مشعل دخيل مضحي العنزي

ميشيل فايز ميخائيل فرنسيس

زهراء عباس علاج العبودى

عبد السلام عارف بادى البقعاوى

محمد خليفه سلطان الحديد ال بن علي

حمد راشد خالد الخضر

على ناصر على سراج

محمد عبدالله على الوزان

وكان بنك الخليج قد أعلن مؤخراً عن قرار بتوزيع جائزة السحب البالغ قيمتها 100 ألف دينار، على 100 فائز بجائزة ألف دينار لكل منهم، بدلاً من فائز واحد يحصل على قيمة الجائزة بالكامل، ومن قبلها قام البنك بزيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى من 1.5 إلى 2 مليون دينار، والتي دخلت تصنيف موسوعة غينيس، كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.

وبهذا، يتم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة السادسة والعشرين على التوالي، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، حيث تبلغ الجائزة الكبرى في السحب السنوي 2 مليون دينار، فيما تبلغ الجائزة نصف السنوية مليون دينار، إلى جانب 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، فضلاً عن سحب بقيمة 100 ألف دينار، تم إعلان الفائز به في 18 أبريل الماضي، في حين سيتم اعلان 100 فائز في السحب المقبل بتاريخ 17 أكتوبر، بجائزة ألف دينار لكل منهم ، علماً أن أخر موعد للسحب والإيداع في هذا السحب ستكون في 30 يونيو المقبل.

يذكر أن السحب نصف السنوي لحساب مليونير الدانة، للإعلان عن الفائز بجائزة قيمتها مليون دينار سيقام في تاريخ 18 يوليو المقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ.

وكان بنك الخليج قد أعلن الفائز بالجائزة الكبرى في السحب السنوي لحساب مليونير الدانة في 1 فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولي، بعد زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب مليونير الدانة من 1.5 إلى مليوني دينار، ضمن مساعي البنك المتواصلة لمكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.

ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلاً عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 2 مليون دينار.

ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.

ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بأن لا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.