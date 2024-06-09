بنك برقان يعلن عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لحساب كنز

أعلن بنك برقان اليوم عن أسماء العشرون فائز في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2,000 دينار كويتي. يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار كويتي لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.

أسماء الفائزين:

محمد مدحت سويفي

عبد الله محمد قبازرد

رامي سليم البركي

منيره ماجد الهزاع

راشد حمود حماده

ماهر هاشم اسماعيل

حمود عايد السليماني

ايمان محمد المهنا

زهرا سيد زارعي

عمار فرزات الحلاق

الشيخ صباح الأحمد حمد صباح الأحمد الصباح

زين الدين محمد عواد

سراج الدين عبدالغني اسماعيل

حسيني بانكودا حسين

بشرى زيد الكاظمي

شوغيك ويكين بايراميان

يوسف اعبيد العلي

مجتبى علي حاجي بور

ابراهيم مطر عطيه

محمد عبدالرحمن العوضي

يقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحب نصف سنوية بقيمة 500,000 دينار كويتي وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي. حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأمريكي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كويتي كحد أدنى.