الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع يختتم فعاليات القرى الرياضية

اختتم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع فعالية (القرية الرياضية الشاطئية) في (مارينا كريسنت) والتي تعد اخر فعاليات (القرى الرياضية) التي اقيمت تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة والتي انطلقت في ديسمبر من العام الماضي.

وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم في تصريح صحفي ان الهيئة تدعم الاحداث والفعاليات الرياضية كذلك الرياضة المجتمعية وتدعو جميع شرائح المجتمع لممارسة الرياضة لنمط حياة صحي.

وأشار إلى أن فعاليات القرى الرياضية كانت موزعة على مختلف محافظات البلاد بواقع اسبوعين لكل موقع بحيث يكون موعد الأنشطة في نهاية كل أسبوع وهي يوم الخميس والجمعة والسبت.

ولفت إلى أن القرى الرياضية احتوت على الكثير من الأنشطة الرياضية المتعلقة بجميع فئات المجتمع رجال ونساء من شتى الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة مع اضافة أماكن مخصصة للنساء لإيجاد نوع من الخصوصية.

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع الدكتور مشعل رمضان في تصريح مماثل ان (القرية الرياضية الشاطئية) اقيمت في 30 من مايو الماضي واستمرت حتى 1 من يونيو الجاري واقيمت مره ثانيه في 6 من يونيو حتى 8 من الشهر نفسه.

وبين رمضان أن من بين هذه الأنشطة التي اقيمت في القرية الرياضية الشاطئية هي كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية والالعاب الالكترونية ورياضة الكروس فت.

وأوضح إن فعاليات الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع غير ربحية اطلاقا وهدفها خلق مجتمع صحي بشكل شامل ومتفاعل مع الأنشطة الرياضية التي تقام في البلاد وأن يخلو المجتمع من الأمراض المزمنة المصاحبة للسمنة والاضرار الناتجة عن ذلك.

وأفاد بأن من أبرز مهام الاتحاد نشر الوعي بأهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص لتشجيع المجتمع على ممارستها بانتظام ونشر ثقافة الرياضة للجميع في المجتمع الكويتي وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الرياضة وتوفير بيئة مثالية للأنشطة الرياضية.

جانب من منافسات كروس فت نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم جانب من التكريم جانب من التكريم