البرلمان العربي

البرلمان العربي: مجزرة كيان الاحتلال في مخيم النصيرات تضاف إلى سجله الإجرامي الأسود

8 يونيو، 2024
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أدان البرلمان العربي، وبشدة المجزرة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مخيم النصيرات الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين، وسقط فيها عشرات المواطنين وجرح المئات، أغلبهم من الأطفال والنساء، محملا كيان الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية عن هذه المجازر.

واعتبر البرلمان العربي في بيان له اليوم السبت، أن دعم الإدارة الأمريكية لكيان الإحتلال وصمتها عن جرائمه وعدم ردعها له، هى مشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف البرلمان العربي، أن استمرار مجازر كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء، والتي أخرها مجزرة النصيرات اليوم، خاصة بعد قرار الأمم المتحدة أمس بإدراج كيان الاحتلال على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال، هو تحد سافر للمجتمع الدولي وقراراته، وضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي والقرارات الدولية، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الجنون والإرهاب لكيان الاحتلال، والوقف العاجل للعدوان المستمر والمتواصل على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وسرعة محاسبة كيان الاحتلال وقادته على جرائمهم من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.

المصدر
وكالات
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8 يونيو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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