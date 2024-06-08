إيران: تقاعس حكومات العالم ومجلس الأمن السبب في هجوم الاحتلال على غزة

إيران: تقاعس حكومات العالم ومجلس الأمن السبب في هجوم الاحتلال على غزة

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها اليوم السبت إن هجوم الاحتلال على مخيم النصيرات للاجئين في غزة خلال عملية إنقاذ رهائن هو نتيجة “تقاعس” حكومات العالم ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال ناصر الكنعاني المتحدث باسم الوزارة “هذه الجرائم المروعة والصادمة… هي نتيجة تقاعس الحكومات والهيئات الدولية المسؤولة، ومنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إزاء جرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها النظام الصهيوني منذ ثمانية أشهر”.