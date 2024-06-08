وزارة الصحة: اكتمال وصول فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية لمكة المكرمة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت اكتمال وصول فريق الخدمات الطبية لوزارة الصحة ببعثة الحج الكويتية إلى مكة المكرمة بالاضاقة إلى الانتهاء من تجهيز العيادات الطبية وترخيصها من قبل الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن العمل بالعيادات سيبدأ يوم غد الأحد مع بدء وصول حجاج الكويت مشيرا إلى أن الوزارة تكرس جهودها كافة لتوفير الرعاية الصحية للحجاج سواء من الجانب الوقائي أو العلاجي لا سيما للفئات الأكثر عرضة لعوامل الخطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأكد الحرص على تقديم عدد من الخدمات الوقائية منها توفير التطعيمات اللازمة قبل السفر في مراكز الصحة الوقائية المنتشرة في جميع محافظات البلاد بالاضافة إلى الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق توفير 41 مركزا للصحة الوقائية في قطاع الصحة العامة لتقديم تطعيمات الحجاج والإرشادات الصحية اللازمة لأداء فريضة الحج هذا العام.