“خفر السواحل” تُحبط عملية تهريب 50 كيلو من الحشيش حاول 4 متورطين ادخالها الى البلاد عن طريق البحر

“خفر السواحل” تُحبط عملية تهريب 50 كيلو من الحشيش حاول 4 متورطين ادخالها الى البلاد عن طريق البحر

ضمن جهود وزارة الداخلية في التصدي لتجار ومهربي المواد المخدرة وضبط شبكات تهريب السموم إلى البلاد، تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط عملية تهريب (50) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة حاول (4) متورطين إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر وتقدر قيمتها السوقية بـ(150,000) دينار كويتي.

حيث وأثناء قيام رجال خفر السواحل بمراقبة الحدود البحرية وتكثيف عمليات البحث والتحري حول مهربي المواد المخدرة، تم التوصل الى معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بمحاولة تهريب مواد ممنوعة عن طريق البحر، وبمتابعة المنظومة الرادارية المتطورة تم التعرف على موقع الممنوعات ورصد المتورطين بجلبها، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم قام رجال خفر السواحل بضبطهم، وعثر بحوزتهم على (50) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة وجاري إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

أشرف على فض احراز الكمية المضبوطة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء مجبل بن شوق وعدد من قيادات الادارة العامة لخفر السواحل.