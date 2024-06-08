وزارة الصحة: 8 مراكز صحية لاستقبال الطلبة المبتعثين لإجراء الفحوصات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت استقبال الطلبة المبتعثين في ثمانية مراكز صحية لاستكمال إجراءات الفحوصات المطلوبة للبعثات الدراسية وذلك حسب عنوان السكن في البطاقة المدنية.

وقالت مدير إدارة الصحة المدرسية الدكتورة وفاء الكندري في تصريح صحفي ان المراكز تشمل مركز حمد الصقر الصحي في العديلية ومركز الرقعي ومركز الصحة المدرسية في العدان الصحي التخصصي (قطعة 2) ومركز الصحة المدرسية في بيان (قطعة 8) ومجمع الجهراء الصحي إضافة إلى مركز المطلاع الصحي 10N ومركز الفحيحيل الصحي ومركز صباح الأحمد الصحي قطاع D.

وأوضحت الدكتورة الكندري أن تلك المراكز تستقبل الطلبة يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 30ر7 صباحا حتى 30ر1 ظهرا خلال الفترة الصباحية ومن الساعة 2 ظهرا حتى 9 مساء عدا مركزي صباح الأحمد والمطلاع 10N إذ يقتصر استقبال الطلبة يومي الأحد والثلاثاء على الفترة الصباحية.

وشددت على ضرورة الحضور الشخصي للطلبة وإحضار النسخ الورقية الأصلية للمستندات المطلوبة وصورة عنها على أن تكون سارية الصلاحية ويشمل ذلك خطاب القبول من وزارة التعليم العالي أو ما يثبت قبول الطالب بالجامعة وصورة شخصية حديثة والبطاقة المدنية الأصلية وشهادة الميلاد وشهادة التطعيمات وجواز السفر والطلبات الخاصة بالجهة المبتعث لها إن وجدت.

وأكدت حرص الوزارة على توفير سبل الرعاية والخدمة الصحية اللازمة للطلبة بسهولة ووفق أفضل معايير الجودة متمنية لهم موفور الصحة والسلامة والتوفيق والسداد.