“كابيتال انتليجنس” تثبت تصنيف بنك الخليج للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند “A+”

قامت وكالة التصنيف الائتماني “كابيتال انتليجنس” بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل وعلى المدى القصير لبنك الخليج عند “A+” و “A1” على التوالي. كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني القائم بذاته للبنك في المرتبة “a-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

ومن ناحية أخرى، قامت الوكالة بتثبيت تصنيف السندات المساندة لبنك الخليج المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون د.ك في المرتبة “BBB+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.

ووفقا لتقرير وكالة التصنيف الائتماني كابيتال انتليجنس الذي نشر مؤخرا، فإن كل من التصنيف القائم بذاته للبنك وتصنيف قوته المالية الأساسية مدعومين بتواجد البنك الراسخ وخاصة في مجال الخدمة المصرفية المقدمة للأفراد، إضافةً إلى مؤشرات جيدة لجودة الأصول الناتجة عن القروض، وكذلك قوة نسب كفاية رأس المال، والمؤشرات الجيدة للسيولة. كما يعكس تصنيف القوة المالية الأساسية للبنك حجمه كخامس أكبر بنك في الكويت من حيث إجمالي الأصول وكونه يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع المصرفية في الدولة، وحصة جيدة في السوق في كل من القروض والودائع، حسب تقرير الوكالة.

وبالنسبة لجودة أصول بنك الخليج، ذكرت كابيتال انتليجنس في تقريرها : ” يعتبر بنك الخليج من المؤسسات التي تتمتع بإدارة جيدة وجهة إقراض محافظة. وهو يتمتع بمؤشرات سليمة لجودة الأصول الناتجة عن القروض متمثلاً في محفظة القروض المتنوعة نسبياً وفق شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية.”

وتعليقا على إعلان كابيتال إنتليجنس لكل من التصنيفات الائتمانية للبنك وتصنيف السندات، صرحت السيدة/ دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج، قائلةً: “يسرنا قيام وكالة كابيتال انتليجنس بتثبيت تصنيف البنك للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند “A+” وتصنيف السندات المساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار كويتي عند “BBB+”. فهذا التقدير الدولي يؤكد على المكانة المتميزة التي يحظى بها بنك الخليج في القطاع المصرفي وإدارته الحصيفة والتي ساهمت في المحافظة على متانة رأس المال وتحسن مقاييس سيولة لدى البنك”.

وأشارت إلى أن بنك الخليج لايزال يحظى بالتقدير الدولي فيما يتعلق بجدارته الائتمانية وقوته المالية فهو حاصل على المرتبة “A” من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الثلاثة الكبرى. وبالإضافة إلى قيام وكالة كابيتال إنتليجنس مؤخراً بتثبيت تصنيف البنك للعملة الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فقد حصل بنك الخليج على تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة “A” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف الودائع طويلة الأجل في المرتبة “A3” مع نظرة مستقبلية “ايجابية” من قبل وكالة “موديز لخدمات المستثمرين”.