سمو أمير البلاد يهنىء ملك الأردن بالذكرى الـ25 لجلوسه على العرش

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على عرش المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته من نهضة تنموية شملت مختلف الميادين وبالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومتمنيا سموه حفظه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.