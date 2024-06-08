بنك برقان يكافئ مستخدمي بطاقاته بـ 1,000,000 نقطة شهرياً خلال الصيف

أعلن بنك برقان إطلاق حملة مكافآت صيف 2024، والتي تمنح العملاء فرصة الفوز بـ 1,000,000 نقطة مكافآت في سحب شهري، لدى استخدامهم بطاقات البنك الائتمانية أو مسبقة الدفع في مشترياتهم اليومية محلياً أو دولياً، وذلك من 1 يونيو 2024 وحتى 31 أغسطس 2024. وبنهاية كل شهر، سيعلن البنك أسماء 3 فائزين في مقرّه الرئيس وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج مكافآت برقان، الذي يعكس التزامه بإثراء تجربة العملاء في كل مرحلة من مراحل رحلتهم المصرفية.

وتعليقاً على تدشين الحملة الجديدة، قال السيد/ ناصر القيسي، مدير عام – الخدمات المصرفية للأفراد في بنك برقان: “يُعتبر الصيف الفصل الأكثر حماسية في العام، حيث تقضي فيه العائلات معظم الأوقات معاً، وتستغله في الاستجمام سواء في الكويت أو السفر حول العالم لخلق ذكريات دائمة. وانطلاقاً من شعار البنك الأساسي “أنت دافعنا”، قرّرنا زيادة المتعة هذا الصيف من خلال تحويل كل عملية شراء يقوم بها العميل باستخدام بطاقات بنك برقان الائتمانية أو مسبقة الدفع إلى فرصة للفوز بما يصل إلى 1,000,000 نقطة مكافآت قابلة للاستبدال. وسيتمكن ثلاثة فائزين محظوظين شهرياً ولمدة 3 أشهر من استبدال نقاط جوائزهم (أو نقاط Avios) بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المميزة المتاحة على برنامج مكافآت برقان، مما يضمن لهم ولأحبائهم صيفاً لا يُنسى”.

ولدخول السحب الشهري، يتوجب على حاملي البطاقات الائتمانية أو مسبقة الدفع من بنك برقان إنفاق 100 دينار كويتي كحد أدنى، حيث إن كل دينار كويتي واحد يتم إنفاقه محلياً أو دولياً يمنح العميل فرصة واحدة لدخول السحب، وتزيد فرصه كلما زاد إنفاقه. وسيحصل الفائز بالمركز الثالث في السحب الشهري على 250,000 نقطة مكافآت برقان (أو نقاط Avios)، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 500,000 نقطة، والفائز بالمركز الأول على مليون نقطة.

وسيتمكّن العملاء من الحصول على نقاط المكافآت أو نقاط Avios حسب نوع بطاقاتهم التي تختلف وفقاً لاختلاف تفضيلاتهم. حيث يحصل حاملو بطاقات “الكاش باك” أو بطاقات الدفع “فيزا سيغنتشر” على استرداد نقدي مقابل نقاطهم، بينما يمكن لحاملي بطاقات الخطوط الجوية القطرية كسب نقاط “Avios”. وفي الوقت نفسه، سيحصل الفائزون الذين يستخدمون بطاقات “MasterCard World Elite”، و”MasterCard Titanium”، أو”Visa Platinum” على نقاط مكافآت.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الولاء الشامل “مكافآت برقان”، يكافئ العملاء على مدار العام من خلال حملات وفرص متنوعة تمكّنهم من تحويل مشترياتهم اليومية إلى هدايا قيمة. وانطلاقاً من إيمان البنك بأن العملاء هم الركيزة الأساسية لنجاحه، يواصل بنك برقان ابتكار طرق للتعبير عن تقديره لعملائه المخلصين، مقدّماً لهم قيمة مضافة مع كل معاملة.