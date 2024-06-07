القيادة المركزية الامريكية تعلن اعادة انشاء الرصيف المؤقت في غزة

اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاحد اتمام اعادة انشاء الرصيف المؤقت في غزة لنقل المساعدات الانسانية للفلسطينيين.

وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) انه “في يوم 7 يونيو بالتوقيت المحلي لغزة نجحت القيادة المركزية الامريكية في اعادة انشاء الرصيف المؤقت في غزة مما اتاح استمرار توصيل المساعدات الانسانية التي تشتد اليها الحاجة الى سكان غزة”.

واضاف البيان ان (سنتكوم) ستقوم في الأيام المقبلة بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ دعما لعمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشيرا الى ان الرصيف المؤقت استطاع خلال تشغيله الذي استمر اسبوعا فقط توصيل نحو الف طن من المساعدات الغذائية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة.

يذكر ان الرصيف المؤقت تعرض لاضرار بسبب الامواج العالية مما اضطر الى اجراء اصلاحات ضرورية له مما ادى الى ايقاف تشغيله مؤقتا.

وكان قرار بناء الرصيف البحري جاء بناء على توجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عنه في خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه في 7 مارس الماضي لتقديم مساعدات اضافية للفلسطينيين.