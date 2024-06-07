الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استهداف مدرسة تابعة للأونروا في غزة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين استهداف مدرسة تابعة للأونروا في غزة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكد الأمين العام في بيان أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء وإصابة العديد يشكل دليلا دامغا على وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهتارها الصارخ بالمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وطالب البديوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة والخطيرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الجرائم البشعة التي تتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي والإنساني.

وجدد البديوي المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.