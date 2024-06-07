الهلال الأحمر الكويتي يبدأ المرحلة الثانية من تقديم المساعدات للبنانيين المتضررين في الجنوب

الهلال الأحمر الكويتي يبدأ المرحلة الثانية من تقديم المساعدات للبنانيين المتضررين في الجنوب

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة المرحلة الثانية من توزيع المساعدات لأبناء الجنوب اللبناني المتضررين بسبب المواجهات العسكرية مع الاحتلال الاسرائيلي التي يشهدها الجنوب منذ أكتوبر الماضي.

وقال منسق الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهلال الأحمر الكويتي يستكمل عملية توزيع المساعدات على اللبنانيين المتواجدين في قراهم وبلداتهم جنوب لبنان التي بدأها منذ شهرين لدعم صمودهم في بلداتهم في ظل الظروف الامنية الصعبة وتزايد حاجتهم للمواد الأساسية.

وأضاف بطرس أن المساعدات تتضمن مواد غذائية ومواد تنظيف توزع بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وتشمل ستة آلاف أسرة لبنانية.

من جهته توجه عضو البلدية في بلدة قانا التابعة لقضاء صور حسن فتوني في تصريح لــ “كونا” بالشكر لدولة الكويت قيادة وشعبا على مواقفه الدائمة في دعم لبنان وعلى ما يقدمونه للبنانيين من عون ومساعدة.

ولفت إلى أهمية المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر الكويتي للبلدات الجنوبية والتي تعزز صمود الأهالي في بلداتهم في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة.

وإلى جانب مساهماتها الإغاثية والإنسانية تستمر جمعية الهلال الاحمر الكويتي بمشروعها الدائم وهو “مشروع الرغيف” المعمول به منذ سنوات طويلة الذي يزود آلاف الأسر من لبنانيين ولاجئين سوريين.

وستوزع الجمعية في عيد الأضحى المبارك المقبل بتوزيع أضاحي العيد على الاسر اللبنانية وأسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.